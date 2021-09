Netflix-Hit Wie in „Haus des Geldes“: Hier gehen Kriminelle auf Beutezug

Beim Publikum kommt die Mischung aus ausgeklügelter Story, anarchistischer Ekstase und einer gehörigen Portion Kapitalismuskritik gut an. Aber finden die Diebestouren aus „Haus des Geldes“ nur am heimischen Fernseher statt? Keineswegs. Immer wieder greifen Kriminelle die hohen Institutionen des Finanzsystems an und ergaunern Millionenbeträge.



Zum Beispiel im August 2005: Über einen unterirdischen Tunnel gelangten Räuber in den Tresorraum einer Filiale der brasilianischen Zentralbank in Fortaleza. 57 Millionen Euro erbeuteten sie so. Oder im Oktober 1994 in Kolumbien: Sechs Männer nutzen die Sonntagsruhe, um in die Zentralbank in Valledupar einzudringen.