Neues Format WiWo Coach: Das sind unsere Altersvorsorge-Experten

Die Rente ist sicher, aber sie reicht nicht. So könnte man auf simple Art und Weise die Herausforderung der privaten Altersvorsorge zusammenfassen. Manche zweifeln allerdings auch an der Zukunftsfestigkeit der gesetzlichen Rente, etwa mit Blick auf die alternde Bevölkerung. Nur haben Regierung und Rentenkasse eigentlich ausreichend Stellschrauben, an denen sie bei Problemen drehen können. Die Debatte um eine weitere Anhebung des Rentenalters ist ein Beispiel dafür.