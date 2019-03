OECD-Studie Rente ist die größte Angst der Deutschen

Die Abkürzung OECD steht für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Bündnis mit 36 Mitgliedstaaten will Politik unterstützen, die das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung fördert. Für die Umfrage wurden 2018 in zwei Wellen im Frühjahr und Herbst in 21 OECD-Ländern insgesamt 22 000 Menschen interviewt, darunter neben Europa auch in Israel, Chile, Mexiko und den USA.