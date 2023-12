OECD-Vergleich Renten: Deutschland verliert weniger als andere (doch das ist keine gute Nachricht)

So hat etwa der norwegische Staatsfonds allein in der ersten Hälfte des laufenden Jahres ein Plus von zehn Prozent eingefahren und damit die Verluste des Vorjahres bereits wettgemacht. Allein im ersten Quartal dieses Jahres lag das Plus bei 84 Milliarden Euro. Im Sommer erreichte der Fonds so den gigantischen Wert von umgerechnet 1,3 Billionen Euro.