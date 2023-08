Pflegekosten Eine Pflege-Vollkasko wäre ein Irrweg

Nun läuft eine Debatte darum, die Pflegeversicherung in eine Vollversicherung zu verwandeln, quasi eine Vollkasko. Pflegebedürftige müssten dann keinen oder nur noch einen geringen Eigenanteil an den Kosten tragen. 81 Prozent der Deutschen sollen das befürworten, so zeigt es zumindest eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Bündnisses für eine solidarische Pflegeversicherung.