PKV: Im Club der Preisdreher

Auch im Deutschen Bundestag wachsen die Zweifel. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion schreibt das Finanzministerium, die BaFin habe in zehn Jahren 66 Gutachter überprüft, nur einmal sei einer abgelehnt worden. Bei der Prüfung lasse sich die BaFin die konkreten Zahlungen an den Treuhänder allerdings nicht vorlegen. Selbst wenn ein Gutachter also ausschließlich von seiner Treuhändertätigkeit lebt, würde das nicht beanstandet. „Dass die Bezahlung eines Treuhänders durch einen Versicherer in keinem Fall einen Einfluss auf dessen Unabhängigkeit haben soll, kann mir niemand erzählen“, sagt Gerhard Schick, Finanzexperte der Grünen.