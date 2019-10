PKV-Tarife im exklusiven Vergleich Die besten privaten Krankenversicherungen im Überblick

Der Wechsel in die PKV würde sich für den Manager auf jeden Fall lohnen: Er hat die Wahl zwischen fünf Tarifen mit der Note „sehr gut“. Am günstigsten sind die Policen von Ottonova und HUK, die beide etwas mehr als 650 Euro pro Monat kosten. Im Fall der Ottonova mit einer Selbstbeteiligung von 500 Euro und 90 Prozent Zahnersatz. Bei der HUK liegt der Selbstbehalt bei 300 Euro, der Zahnersatz liegt bei 80 Prozent. Außerdem unter den Top-Platzierten: SDK, Barmenia und die Signal Iduna. Der Gesamtbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung würde bei rund 703 Euro ohne Pflegepflichtversicherung liegen.