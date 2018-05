PKV: Wichtige Fakten zur privaten Krankenversicherung

Für Beamte ist die private Krankenversicherung also in den allermeisten Fällen attraktiv. Das liegt an der großzügigen Unterstützung durch den Dienstherrn im Krankheitsfall. Denn die meisten Kosten übernimmt die Beihilfe, den Rest deckt die daher für Beamte günstige Krankenversicherung ab.