Der Versicherer kann mit dem Überschuss andere Rentner querfinanzieren, die älter werden und mehr Rente bekommen, als sie eingezahlt haben. In der Essenz bleibt das Geld jedoch als Verschiebemasse bei der Versicherung. In Zeiten von Niedrigzinsen, in denen Versicherungen sich kaum noch über Wasser halten können, ist das für die Institute eine willkommene Entlastung.