Entscheidet der Versicherte sich hingegen für eine Einmalzahlung, so bekommt er im ersten Fall bei ebenfalls drei Prozent rein rechnerisch 116.036 Euro und im zweiten Fall 348.109 Euro. Jetzt wird es interessant. Gehen wir weiter davon aus, dass der Versicherte denselben Lebensstandard haben will wie mit der lebenslangen Rente, sich also jeden Monat denselben Betrag selbst auszahlt, den er auch von der Versicherung bekommen würde. Hortet er das Geld unter der Matratze, so dauert es knapp 34 Jahre, bis er das Geld komplett aufgebraucht hat. Geht er mit 67 Jahren in Rente, so darf er also nicht älter werden als 101 Jahre, sonst ist sein Finanzpuffer aufgebraucht.