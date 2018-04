Private Krankenversicherung: Diese PKV-Tarife werden gut bewertet

Ende 2017 gab es in Deutschland 8,8 Millionen Privatversicherte. Während die PKV an Attraktivität verliert, gewinnt die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) stetig Mitglieder hinzu: Ende vergangenen Jahres waren in Deutschland 72,7 Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert – so viele wie nie zuvor. Laut dem Verband der Ersatzkassen (VDEK) war dieser Rekord nicht in erster Linie auf Wechsel aus der PKV zurückzuführen, sondern auf die Zuwanderung sowie auf eine wachsende Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.