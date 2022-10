Private Krankenversicherung Diese Versicherer bieten das beste Angebot für Gesundheits-Apps

Digitalen Gesundheitsanwendungen sind Medizinprodukte mit niedriger Risikoklasse, die auf digitalen Technologien basieren. Sie helfen, bestimmte Krankheiten zu erkennen, überwachen, lindern oder zu behandeln. Seit Oktober 2020 können Ärzte Apps auf Rezept verschreiben. Deutschland ist weltweit das erste Land, in dem die Kosten für die digitalen Helfer durch die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Digitale Gesundheitsanwendungen, die im DiGA-Verzeichnis stehen, werden in der Regel von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. „Darüber hinaus bieten einige Tarife der privaten Krankenversicherung auch Leistungen an für DiGAs, die nicht in diesem Verzeichnis aufgeführt sind, das heißt, die PKV bietet hier einen Mehrwert“, sagt Thorsten Bohrmann, Versicherungsexperte beim Analysehaus Morgen & Morgen (M&M).