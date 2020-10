Privatpatienten bekommen mehr und bessere Leistungen

Viel hilft nicht immer viel. Manchmal wird an Privatpatienten auch untersucht und therapiert, wo nicht ganz so viel nötig wäre. Aber bei Privatpolicen ist die Versorgung nicht zuletzt auch davon abhängig, was ein selbst gewählter Tarif erstattet. Somit sind die Leistungen nicht zwangsläufig besser für Privatversicherte.

Bild: imago images