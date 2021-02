Private Krankenversicherung So wehren sich PKV-Versicherte gegen höhere Beiträge

In den beiden vom BGH entschiedenen Fällen (IV ZR 294/19, IV ZR 314/19) ging es um Beitragserhöhungen der Axa Krankenversicherung in den Jahren 2014 bis 2017. Der Versicherer habe die Erhöhungen nicht ausreichend begründet, so der BGH. Er müsse daher die in den Jahren 2014 bis 2017 zu Unrecht kassierten Beitragsaufschläge erstatten. Die Beitragserhöhung zum 1. Januar 2018 sei dagegen korrekt gewesen, weil der Versicherer eine zulässige Begründung nachgeliefert habe.