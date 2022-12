Prüfauftrag der Bundesregierung Reformiert die private Altersvorsorge – jetzt!

Bei der Riesterrente hat die staatlich verordnete Garantie (zu Rentenbeginn muss wenigstens die Summe aus Einzahlungen und Zulagen erhalten sein) schädliche Nebenwirkungen. So wurde das Geld von Fondssparern mit Riesterverträgen beispielsweise im Coronacrash erst von Aktien in Anleihen umgeschichtet, bevor der Markt dann wieder drehte. Nun hat der rasante Zinsanstieg die Kurse von Anleihefonds in die Tiefe gerissen, weil damit ältere, niedriger verzinste Anleihen weniger attraktiv sind. Die Riesterfondssparer schauen auf einen Scherbenhaufen.