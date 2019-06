Ranking Die besten Haftpflichtversicherungen für Singles und Familien

Die meisten Schäden, die die Versicherer regulieren, liegen nämlich in Höhe von wenigen hundert Euro. Das können ganz banale Dinge sein, wie ein Waschbecken in der Wohnung, das zu Bruch geht, ein sogenannter Mietsachschaden. Oder die im Baumarkt geliehene Bohrmaschine fällt runter und ist defekt, im Versicherungsdeutsch ein „Schaden an einer beweglichen Sache zur Miete“. „Solche kleinen Unglücke sind in den Gewinnertarifen natürlich abgedeckt“, sagt Luckert. Ebenso wie Schäden bei Gefälligkeitsleistungen wie der Hilfe beim Umzug oder dem Blumengießen in der Urlaubszeit.