Ranking Das sind die Berufsunfähigkeitsversicherungen mit der besten Preisstabilität

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung begleitet den Versicherten optimalerweise bis zum Renteneintritt. „Wer früh eine BU abschließt, profitiert vom meist noch guten Gesundheitszustand, welcher für den Abschluss einer BU grundlegend erforderlich ist, und dem jungen Alter, welches die Beitragshöhe beeinflusst“, sagt der M&M-Sanalyst. Eine BU leistet übrigens schon, wenn die versicherte Person gesundheitlich bedingt voraussichtlich dauerhaft ihren zuletzt ausgeübten Beruf aus gesunden Tagen nur noch teilweise, üblicherweise zu höchstens 50 Prozent, ausüben kann. Dann bekommen Versicherte eine Rente in vereinbarter Höhe, solange dieser Zustand und der Vertrag andauern. Trotzdem verzichten viele Menschen auf diesen Schutz. Weniger als der Hälfte der Familien hat sich gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit (BU) abgesichert. Der R+V-Umfrage zufolge haben sich lediglich 43 Prozent der Familien in Deutschland gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit abgesichert.



Apropos Absicherung: Wie hoch sollte die Berufsunfähigkeitsrente sein? „Es ist ratsam, eine Versicherungssumme zu wählen, die den persönlichen finanziellen Bedürfnissen im Falle einer Berufsunfähigkeit entspricht“, sagt Hoesch-Experte Böttenberg. „Es ist gut, wenn hier die laufenden Ausgaben, Schulden und finanziellen Verpflichtungen berücksichtigt werden.“ Er nennt eine Faustregel: Die BU-Rente sollte in etwa 60 Prozent des Bruttoeinkommens entsprechen. Zudem ist es wichtig sicherzustellen, dass der Vertrag Nachversicherungsgarantien bietet, die es ermöglichen, die BU-Rente bei Veränderungen ihrer Lebenssituation anzupassen, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Laufzeit des Vertrags sollte idealerweise bis zum geplanten Renteneintrittsalter gelten. „Dies stellt sicher, dass man während der gesamten beruflichen Laufbahn geschützt ist“, ergänzt der Experte. Ein kritischer Punkt ist die Gesundheitsprüfung. Diese könne ergeben, dass es zu Ausschlussklausel oder Risikozuschlägen komme.