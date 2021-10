Rating beste Lebensversicherer Die leistungsstärksten Lebensversicherer 2021

Selbst bei schwächer eingestuften Versicherern sollten ältere Verträge aber keinesfalls überstürzt gekündigt werden. Vor 2005 abgeschlossene Altverträge – also noch mit einem Garantiezins von mindestens 2,75 Prozent – sollten Versicherte fortführen, rät die unabhängige Finanzberaterin Stefanie Kühn aus Grafing bei München: „Die muss man wie ein rohes Ei behandeln.“ Allerdings könnten sie oft noch optimiert werden: So könnten Versicherte etwa durch die Umstellung von monatlichen auf jährliche Zahlungen am Ende mehr für sich herausholen, weil der Ratenzuschlag wegfalle. Bei 1200 Euro Beitrag im Jahr könne das schon 60 Euro ausmachen. Auch die dynamische Anpassung der Beiträge, etwa um fünf Prozent pro Jahr, sollte abgelehnt werden. Denn von jedem Mehrbeitrag flössen erst einmal bis zu vier Prozent Provision an die Vermittler.