Rating beste Lebensversicherer Die leistungsstärksten Lebensversicherer 2021

Auf die Kosten sollten Lebensversicherungskunden grundsätzlich besonders achten. Hier sind im Rating die Unterschiede zwischen den Anbietern sogar noch größer als bei den Renditen aus Kapitalanlagen. Die teuersten Versicherer berechnen fast drei Mal so hohe Abschluss- und sechs Mal so hohe Verwaltungskosten wie die günstigen. Mit dem Direktversicherer Europa schneidet ein relativ preiswerter Lebensversicherer auch insgesamt am besten ab. Besonders teure Gesellschaften landen ganz hinten in der Tabelle.