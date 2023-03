Regenversicherung Jeder Tropfen zahlt: Dieses Start-up versichert gegen Dauerregen im Urlaub

Doch was, wenn ein Sommer besonders verregnet ist? Kann sich das für das Unternehmen überhaupt lohnen? Bisher ist das Start-up der einzige Versicherer mit einer Reise-Regenversicherung. Ein besonderes Risiko ist hier daher hoch: Schließen viele Menschen eine Regenversicherung bei Wetterheld für das gleiche Ziel ab und der Versicherungsschutz greift auf Grund von Dauerregen, könnte der Schadensfall das Unternehmen schnell in finanzielle Schwierigkeiten bringen.



Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, will Gründer Haufler das Versicherungsangebot von Europa möglichst schnell auf die ganze Welt ausdehnen. „Je mehr Länder wir in unser Angebot aufnehmen, desto kleiner wird auch das Risiko für uns.“ Zusätzlich will das Unternehmen bald nicht nur gegen Regen versichern, sondern auch gegen Hitzewellen oder zu wenig Schnee in Skigebieten.