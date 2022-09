Rente Banker: „Babyboomer“ bremsen Umsteuern in der Altersvorsorge

„Mein Eindruck ist, dass eine junge Generation in Teilen realistischer an die Fragestellung der Vorsorge herangeht“, sagte Müller. „Wir Älteren sind über Jahrzehnte sozialisiert worden mit dem Versprechen: Der Staat wird schon alles richten. Was dazu geführt hat, dass wir immer mehr Lasten der Zukunft auf die jüngere Generation verlagert haben. Wir versprechen uns die Renten, die die Jugend zahlen muss. Das ist eine Frage der Generationenungerechtigkeit.“