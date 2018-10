Rente gegen Pension So viel mehr Geld haben Beamte im Ruhestand

Das ist jedoch ein eher theoretischer Wert: Bei Beamten wird das letzte Einkommen als Grundlage für die Pension genommen, es ist also egal, wie viel sie zu Beginn ihrer Laufbahn verdient haben. In der gesetzlichen Rentenversicherung zählt jedoch das tatsächliche Einkommen jedes einzelnen Berufsjahres. Da die meisten Arbeitnehmer zu Beginn ihrer Karriere vergleichsweise wenig verdienen, kommt in Realität kaum jemand auf so hohe Summen.