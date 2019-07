Rente mit 63 Frührente im Osten: „Die Leute rennen uns die Bude ein“

In Sachsen wurde nach Angaben der Rentenversicherung im Vorjahr knapp 19.200 Menschen die Rente ab 63 bewilligt, in Sachsen-Anhalt und Thüringen verabschiedeten sich jeweils rund 11.000 Menschen vorzeitig in den Ruhestand. „Die Arbeitgeber sind nicht besonders begeistert davon“, sagte Beßler. Ihnen fehlten dadurch wertvolle Fachkräfte.



Beßler beobachtet, dass die Akzeptanz für das Rentensystem in der Bevölkerung abnimmt. „Man darf nicht ohne Not an der Rentenversicherung herumspielen“, sagte er mit Blick auf Reformen und die zuletzt angekündigte Grundrente. Das System sei sehr langwierig ausgelegt, anders als Parteipolitik.