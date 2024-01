Rente mit 63 Was Sie 2024 über die Frührente wissen sollten

Um Ihre Rentenpunkte zu berechnen, gilt folgender Maßstab: In jedem Jahr, indem Sie so viel verdienen wie der Durchschnitt in Deutschland, erhalten Sie einen Rentenpunkt. Für 2023 weist die Deutsche Rentenversicherung ein Durchschnittsentgelt von 43.142 Euro im Jahr aus, für 2024 beträgt der vorläufige Wert 45.358 Euro. Wer nur halb so viel verdient (hat), erhält entsprechend einen halben Rentenpunkt gutgeschrieben. Sollten Sie mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdienen, zahlen Sie für den übersteigenden Teil keine Beiträge und erwerben auch keine weiteren Rentenpunkte mehr. Die Entgeltpunkte werden dann nur auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze berechnet.