Rentenbeginn vorziehen: Ihr Plan für die Frührente

Dabei kann es zu einer Wartezeit von mehreren Wochen kommen. Ist es also schon zu spät, um vom Rentenpunkt-Rabatt zu profitieren? Der Bundesverband der Rentenberater gibt Entwarnung: Wer noch dieses Jahr einen Antrag stelle, der profitiere auch 2023 noch vom Preisvorteil, wenn binnen drei Monaten die gewünschte Summe eingezahlt werde. Die Zahlung erst 2023 kann zudem aus einem anderen Grund sinnvoll sein: So sollen Rentenbeiträge von 2023 an voll steuerlich absetzbar sein, dieses Jahr sind sie es nur zu 94 Prozent. Für die steuerliche Berücksichtigung kommt es auf den Zeitpunkt der Zahlung an. Dabei gilt allerdings ein steuerlicher Höchstbetrag von 26.528 Euro im Jahr (2023, beziehungsweise 25.639 Euro in diesem Jahr). Ehepaare mit gemeinsamer Steuererklärung können in Summe doppelt so viel einzahlen.