Renteninformation: Kennen Sie Ihre Rentenansprüche?

Was steckt dahinter? Wer genau das Durchschnittsgehalt von derzeit 37.103 Euro im Jahr brutto verdient und darauf Beiträge zur Rentenversicherung zahlt (je 9,3 Prozent für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) erhält pro Beitragsjahr einen sogenannten Entgeltpunkt. Der entspricht wiederum einer späteren monatlichen Rentenzahlung von 31,03 Euro in den alten Bundesländern und 29,69 Euro in den neuen Bundesländern. Wer mehr verdient, erhält auch proportional mehr Entgeltpunkte. Maximal sind das 2,05 pro Jahr, wenn er in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient, die die Rentenbeiträge nach oben deckelt. Die Beitragsbemessungsgrenze ist derzeit bei einem Monatsbruttoverdienst von 6.200 Euro (West) bzw. 5400 Euro (Ost) erreicht. Wer weniger als der Durchschnitt verdient, bekommt entsprechend nur ein Teil eines Entgeltpunktes.