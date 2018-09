Rentensystem Niederländer bekommen mehr Rente als Gehalt – wie funktioniert das?

Wer versuchen wolle, das niederländische Modell auf Deutschland zu übertragen, müsse das berücksichtigen, sagt DIW-Experte Geyer. In Deutschland mit fast fünfmal so vielen Einwohnern wäre natürlich auch diese Summer deutlich höher – und mit ihr das Risiko. „Damit trägt man in hohem Maße Kapitalmarktrisiken“, warnt DIW-Experte Geyer. So hätten die niederländischen Fonds in der Finanzkrise deutlich an Wert eingebüßt.