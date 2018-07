Reparatur-Dienstleistung: Allianz kauft Handwerker-Service aus Spanien

MünchEuropas größter Versicherer Allianz will seinen südeuropäischen Kunden künftig bei Schäden an Haus oder Wohnung gleich einen Handwerker ins Haus schicken können. Die Tochter Allianz Partners kauft vom Finanzinvestor Portobello Capital den spanischen Reparatur-Dienstleister Multiasistencia, wie der Versicherer am Montag in München mitteilte. Zum Kaufpreis teilte die Allianz nichts mit. Die vor 35 Jahren gegründete Multiasistencia repapiert Schäden im Auftrag von Versicherern mit 1000 eigenen Mitarbeitern und rund 3000 Handwerkern. Das Unternehmen ist inzwischen in sechs Ländern, vorwiegend in Südeuropa aktiv und soll nach den Vorstellungen der Allianz auch künftig für mehrere Versicherer arbeiten.