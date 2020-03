Riester-Rente Fondssparplan muss wegen Corona Reißleine ziehen

Aus den Depots der Riester-Fondssparer von Fairr wurden alle Fondsanteile verkauft. Das Geld wurde komplett in Cash umgeschichtet. Kunden konnten es beim Online-Zugriff auf ihre Depots anfangs kaum glauben. Erst am vergangenen Freitag wurden sie in einer E-Mail informiert: „Eine verlässliche Risikomodellierung ist unter den derzeitigen Ausnahmebedingungen nicht möglich“, hieß es in den Schreiben, die die WirtschaftsWoche einsehen konnte. Daher sei die Entscheidung getroffen worden, „dass in der derzeitigen Phase mit großen Marktschwankungen im Rahmen des aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Risikomanagements das Risiko minimiert wird. Im Sinne der Risikosteuerung wurde deshalb zunächst aus den Aktienmärkten in Cash umgeschichtet, bis besser kalkulierbare Parameter wieder eine tragfähige Risikomodellierung ermöglichen.“ Der Verkauf der Aktien-ETFs erfolgte am 12. März.