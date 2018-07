Risikolebensversicherung Die günstigsten Tarife der Lebensversicherer

Steuern sparen lassen sich mit einer sogenannten Überkreuzversicherung. Bei der zahlt ein Partner die Beiträge und ist Vertragspartner des Versicherers. Der andere Partner ist versichert, also derjenige, bei dessen Tod der Versicherer zahlt. Durch diese Konstruktion fällt keine Erbschaftsteuer an, auch wenn der Freibetrag für Unverheiratete von 20.000 Euro überschritten wurde.

Es lohnt sich also, den eigenen Bedarf zu prüfen. Und erst danach per Klick einen Haken im Kästchen des Vertrags zu machen.