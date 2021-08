Rückkaufprogramm: Allianz kauft Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurück

Europas größter Versicherungskonzern legt am Freitag Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Allianz erwartet 2021 bisher ein operatives Ergebnis von 11 bis 13 Milliarden Euro. Doch hatten sich zuletzt Milliardenrisiken aufgetan. US-Pensionsfonds wollen für massive Verluste mit Hedgefonds von Allianz Global Investors in der Coronakrise entschädigt werden; ihre Forderungen summieren sich nach Reuters-Berechnungen auf rund 5,6 Milliarden Dollar. Nun hat sich auch das US-Justizministerium in den Fall eingeschaltet.