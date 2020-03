Rückversicherer: Munich Re kassiert Gewinnziel und setzt Aktienrückkauf aus

Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronakrise und die Absage anderer Großveranstaltungen bringt Munich Re in diesem Jahr nun doch aus dem Takt. Im ersten Quartal werde deshalb nur ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag als Gewinn übrigbleiben, teilte der weltgrößte Rückversicherer mit. Im vergangenen Jahr hatte er in den ersten drei Monaten noch 633 Millionen Euro verdient.