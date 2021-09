Schadenssumme: Naturkatastrophen kosten Versicherer 2021 so viel wie nie zuvor

2021 wird wohl als das teuerste Schadensjahr für Versicherer in die Geschichtsbücher eingehen. „Die versicherten Unwetterschäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen dürften rund 11,5 Milliarden Euro ausmachen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Donnerstag.