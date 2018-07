Schufa: Deutsche schließen erstmals mehr als acht Millionen neue Ratenkredite ab

Am häufigsten wird ein Ratenkredit den Angaben zufolge für den Kauf von Autos, Möbeln sowie elektronischen Geräten in Anspruch genommen. Wie schon 2016 zahlten die Bundesbürger im vergangenen Jahr 97,8 Prozent aller Ratenkredite reibungslos zurück. „Das zeigt, dass die Verbraucher sehr zuverlässige Kreditnehmer sind“, sagte Freytag. Wenn Menschen mit der Rückzahlung in Verzug gerieten, dann meist wegen Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Scheidung.