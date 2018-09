Semesterstart Welche Versicherungen Studenten wirklich brauchen

In wenigen Tagen startet an den Universitäten das Wintersemester und tausende Erstsemester beginnen ein Studium. Während der ersten Wochen an der Uni sollten sie ein lästiges Thema allerdings nicht beiseiteschieben: Versicherungen. Denn es kann sich lohnen, frühzeitig die richtigen Versicherungen abzuschließen. Man muss nur wissen, welche wirklich notwendig sind.