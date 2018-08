So kann es funktionieren Die Zinsrente in Zeiten der Niedrigzinsen

Doch genau hier liegt das Problem: der Durchschnitt. Was, wenn der ETF ausgerechnet in dem Jahr abstürzt, in dem Sie in Rente gehen wollen, und Ihr Erspartes mit sich reißt? Die Lösung liegt darin, gar nicht erst so lange zu warten. Spätestens zehn Jahre vor der Rente sollten Sie beginnen, Ihr Aktienvermögen Schritt für Schritt in sicherere Anlagen umzulagern. Steigen die Zinsen schon vorher, können Sie damit schon deutlich eher beginnen. Und je eher Sie anfangen, desto besser können Sie zwischenzeitliche Kurstiefs aussitzen. So haben Sie am Ende wahrscheinlich sogar mehr Geld, als wenn Sie es statisch zu drei Prozent auf einem Bankkonto angespart hätten. Steigen die Zinsen hingegen gar nicht, können Sie Ihr Geld bis zum Ende im Depot lassen und sich dort über einen Entnahmeplan auszahlen. Das Risiko dabei ist freilich höher.