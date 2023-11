Sondereffekt 2000 Euro mehr? So viel bringt es, die Frührente noch 2023 zu beantragen

Dies liegt daran, dass im vierten Fall rein rechnerisch eine Teil-Frührente von nur 5,52 Prozent zum 1. Dezember 2023 bezogen werden müsste, um exakt so viel Rente ab dem regulären Rentenstart zu erhalten wie ohne den Kombiantrag. Das aber ist nicht möglich. Damit muss der vierte Musterrentner stattdessen eine zehnprozentige Teil-Frührente beantragen, den niedrigsten möglichen Wert. Bis zum regulären Renteneintritt am 1. Juli 2025 fließen ihm in Summe so 3382,14 Euro an Teil-Frührenten zu. Doch der in Kauf genommene Rentenabschlag ist nun größer als die rentensteigernde Wirkung des Sondereffekts. Damit fällt die Rente ab dem Regelrentenalter monatlich um 4,82 Euro niedriger aus als ohne Kombiantrag.