Staatliche Entlastungen Ich kann das schon alleine!

Manchmal gehe ich gerne allein wandern. Das hat für mich nichts Beängstigendes. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aber verkündet mit Blick auf steigende Energiekosten: „You'll never walk alone.“ Anlässlich der am Montag verkündeten Gasumlage, einem zusätzlichen Aufschlag von gut 2,4 Cent je Kilowattstunde, kündigt die Bundesregierung bereits an: „Es wird weitere Entlastungen geben.“