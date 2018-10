Stichtag 30. November Der Wechsel der Kfz-Versicherung kann sich auszahlen

Kündigen lassen sich Kfz-Versicherungen in der Regel nur zum Jahresende. Anders als bei den meisten anderen Policen beträgt die Frist dabei lediglich einen Monat; Stichtag ist also der 30. November. Die aktuelle Police muss auf jeden Fall schriftlich gekündigt werden, wer auf Nummer sicher gehen will, schickt die Kündigung per Einschreiben gegen Rückschein zu seiner Assekuranz. Textvorlagen findet man mit einer kurzen Suche im Internet. Die neue Versicherung muss dann am 1. Januar beginnen, um auch im neuen Jahr weiter mit dem Auto unterwegs sein zu dürfen.