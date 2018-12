Stiftung Warentest Diese Krankenkassen senken 2019 die Beiträge

Es ist selten, dass sich so viele Menschen über ein kryptisch klingendes Gesetz freuen können. Beim „Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung„ ist das der Fall: Es schreibt fest, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Krankenkassenbeiträge wieder zu gleichen Teilen tragen, stellt also die sogenannte Parität wieder her. Zuletzt mussten versichert bei den meisten Kassen alleine Zusatzbeiträge von über einem Prozent tragen.