Streit um Reformpläne Rente mit 68? Eigentlich steht viel mehr auf dem Spiel!

Wegfall der doppelten Haltelinie



Die sogenannte doppelte Haltelinie ist auf den ersten Blick eine feine Sache: Sie begrenzt den Anstieg der Rentenbeiträge und gleichzeitig das relative Niveau zwischen Renten und Löhnen. So sichert sie sowohl Beitragszahlende als auch Rentnerinnen und Rentner ab. Klingt gut. Nur ändert die doppelte Haltelinie nichts an den ökonomischen Grundlagen und der Demographie. Anders gesagt: Die Haltelinie bekämpft bei der Rente Symptome, ändert aber nichts an den Ursachen des Problems. Wenn das umlagefinanzierte Rentensystem, bei dem die heutigen Beitragszahler für die zeitgleich fließenden Renten aufkommen, mehr ausgibt als es einnimmt, gerät es in Schieflage.



Wobei, ein Joker bleibt: der Steuerzahler. Schon 2019 steuerte der Bund fast 100 Milliarden Euro von knapp 327 Milliarden Euro Gesamteinnahmen der Rentenversicherung bei. Teilweise fließen die für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, etwa Rentengutschriften für Kindererziehungszeiten. Bei solchen Leistungen ist es gerechtfertigt, dass dafür die gesamte Gesellschaft aufkommt, also nicht nur Rentenbeitragszahler, sondern alle Steuerzahler. Doch zunehmend muss der Bund auch einspringen, um schlicht ein Defizit bei der Rente auszugleichen.