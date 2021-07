Strukturvertrieb-Insider „Die ersten zwei Jahre waren die Hölle“

Worum es genau gehen sollte, das hatte der Kommilitone Jonas nicht verraten. Nur so viel: Viel Geld könne er verdienen bei diesem Job. Der 24-jährige BWL-Student, der in Wahrheit anders heißt, ließ sich locken, in einen Bürobau irgendwo in Niedersachsen. Der Kommilitone, so erzählt es Jonas, habe mit ihm über Geld gesprochen, Immobilien, Aktien. Daran sei er doch auch interessiert. Hier lasse sich damit viel Geld verdienen. Zum Beweis habe er Gehaltsschecks gezeigt. 6.500 Euro im Monat. „Das hat mich schon angefixt“, sagt der Student.