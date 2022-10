Tarifvergleich Berufsunfähigkeit: Die Policen mit den stabilsten Beiträgen

„Der Zahlbeitrag ist der Maximalbeitrag abzüglich der Überschüsse, die der Versicherer erwirtschaftet“, erklärt Andreas Ludwig, Versicherungsanalyst bei M&M. Die Verbraucherschützerin spricht vom Nettobeitrag. Der größte Posten der Überschüsse sind die Risikoüberschüsse. Es treten also nicht so viele Leistungsfälle wie kalkuliert ein. „Diese entstehen, wenn der Versicherer seinen Tarif vorsichtig kalkuliert – also den Maximalbeitrag hoch ansetzt“, so der Experte. So werden automatisch viele Risikoüberschüsse erwirtschaftet und der Zahlbeitrag wird geringer. „In unserem Beitragsstabilitätsrating untersuchen wir das Risiko, ob oder in welchem Maße der Versicherer gefährdet ist, nicht mehr die Überschüsse zu erwirtschaften, so dass der Zahlbeitrag steigt.“