Tarifvergleich Die beste private Krankenversicherung

Privat versichern können sich grundsätzlich Beihilfeberechtigte, also Beamte, hauptberuflich Selbstständige und Freiberufler. Außerdem können sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit einem Einkommen oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze wählen, ob sie sich gesetzlich oder privat versichern. Diese Grenze liegt 2023 bei 66.600 Euro. Doch viel Hin und Her ist nicht möglich. „Ein Wechsel in die PKV ist in der Regel eine Entscheidung fürs Leben“, so Adolph. „Damit darf eine solche Entscheidung keinesfalls überstürzt getroffen werden.“



