Tarifvergleich: Die besten Unisex-Tarife in der PKV

Seit dem 21. Dezember 2012 gibt es in der Privaten Krankenversicherung für Neukunden nur noch die sogenannten Unisex-Tarife, in denen die Höhe der Beiträge nicht vom Geschlecht abhängt. „Alle Kundinnen und Kunden, die zu diesem Zeitpunkt bereits versichert waren, hatten und haben noch immer die Möglichkeit, in der alten Bisex-Tarifwelt zu bleiben oder in einen neuen Unisex-Tarif zu wechseln“, erklärt Jens Wegner vom Verband der Privaten Krankenversicherung. „Der Wechsel von einem Unisex-Tarif zurück in die Bisex-Welt ist hingegen nicht möglich.“