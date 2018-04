Tauchsieder: Politik mit Bodenhaftung

Seit immer mehr Fremde uns ihre Erzählungen, Erfahrungen und Interessen aufdrängen (können) – schlecht bezahlte Fabrikarbeiterinnen, die unter Lärm und Erschöpfung leiden; Inselbewohner, die vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind; Nomaden die an versandeten Weiden verzweifeln – machen alle Menschen weltweit und miteinander die Erfahrung, dass sie niemals zuvor in der Geschichte so umfassend einander ausgeliefert waren wie sie es hier und heute sind, so das Argument. Japanische Devisen sichern Amerikas Konsum-Wohlstand. Die Immobilienpreise in Iowa treiben Island in den Ruin. Kohlekraftwerke in China schmelzen arktisches Eis.