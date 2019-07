TK-Vorstandschef Baas „Wir haben zu viele Krankenhausbetten“

Mit den heutigen Abrechnungsbeträgen der GKV ließen sich die Arztpraxen so aber nicht finanzieren.

Da Praxen eine Mischkalkulation aus Kassen- und Privatpatienten haben, müssten die Ärzte mehr Geld für ihre Leistungen erhalten.



Warum sollten die heutigen privaten Krankenversicherer bei einem solchen System oder der Umstellung darauf mitmachen?

Krankenversicherungen braucht jeder, sie sind ein wichtiges Produkt, um Kunden zu binden. Der Gewinn der privaten Anbieter käme dann aus anderen Policen.



Bei der Digitalisierung geht im Gesundheitssystem wenig voran. Die Gesundheitskarte ist ein totaler Flop.

Was mich sehr ärgert! Mittlerweile sind Milliarden in eine Karte geflossen, auf der lange Zeit kaum mehr gespeichert war als der Name der Versicherten. Dabei hat es weniger an der Technik gehapert. Die Digitalisierung stockt auch, weil einige Beteiligte kein Interesse an Transparenz haben.