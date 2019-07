TK-Vorstandschef Baas „Wir haben zu viele Krankenhausbetten“

Kritiker sehen die PKV auf dem Sterbebett. Ohne Privatpatienten, wie Sie, Herr Baas, ließe sich medizinische Versorgung auf dem heutigen Niveau aber nicht finanzieren.

Das stimmt so nicht. Eine Studie des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung belegt, dass rund 75,8 Prozent der Einnahmen bei Arztpraxen von Kassenpatienten kommen. 2013 waren es 74,1 Prozent. Der Umsatzanteil der GKV wächst also.



Aber 89 Prozent aller Versicherten sind Kassenmitglieder. Also bringt die PKV den Ärzten pro Patient mehr Umsatz.

Dennoch wird die wirtschaftliche Bedeutung der Privatpatienten für die Versorgung übertrieben dargestellt.