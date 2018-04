Tool der Woche: Das richtige Konto für Taschengeld & Geldgeschenke

„Bis zur Volljährigkeit tragen die Eltern die Verantwortung und dürfen auch festlegen, ob das Kind zum Beispiel eine Bankkundenkarte haben darf, um Geld abzuheben und Kontoauszüge auszudrucken“, erklärt der BdB. In jedem Fall würden Konten Minderjähriger ausschließlich auf Guthabenbasis geführt – in den Dispo kann das Konto also nicht rutschen, so der Verband weiter.