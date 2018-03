Tool der Woche: Festgeld: Beim Festgeld dürfen Sparer nicht zu viel erwarten

EZB-Chef Mario Draghi könnte also vor dem Ende seiner Amtszeit im Oktober 2019 noch an der Zinsschraube drehen. Je nach Entwicklung der Konjunktur und der Inflation in der Euro-Zone erwartet etwa Jens Wilhelm, für das Fondsmanagement zuständiger Vorstand beim genossenschaftlichen Fondsanbieter Union Investment, dass Draghi auch schon im Frühjahr kommenden Jahres erstmals den Leitzins erhöht. Für Sparer hat das direkte Folgen: Die Banken und Sparkassen orientieren sich bei ihren Zinsen für Spareinlagen am Leitzins.